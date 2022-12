Canadese kopermijn gesloten wegens ransomware-aanval

Een Canadees mijnbouwbedrijf heeft wegens een ransomware-aanval besloten om één van de eigen kopermijnen te sluiten. De Copper Mountain Mining Corporation (CMMC) werd op 27 december getroffen door ransomware. Hierbij werden zowel de it-systemen van de kopermijn als kantoorsystemen geraakt.

Naar aanleiding van de aanval besloot CMMC op handmatige bediening over te gaan en de kopermijn uit voorzorg te sluiten, om zo de gevolgen van de aanval op het controlesysteem te kunnen vaststellen. Het mijnbouwbedrijf stelt verder dat er "aanvullende maatregelen" worden genomen om verdere risico's tegen te gaan, maar wat die precies inhouden is niet bekendgemaakt. Ook wordt de oorzaak van de ransomware-aanval nog onderzocht. Volgens CMMC hebben zich vanwege de aanval geen milieu- of veiligheidsincidenten voorgedaan. CMMC produceert honderd miljoen pond koper per jaar.