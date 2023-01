Minister: aanpassing inlichtingenwet AIVD en MIVD zal meerdere jaren duren

De aanpassing van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv) zal naar verwachting meerdere jaren in beslag nemen, zo heeft minister Ollongren van Defensie laten weten in een brief over het jaarplan 2023 van de MIVD. De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten werd op 1 mei 2018 van kracht en geeft de AIVD en MIVD nieuwe bevoegdheden voor het onderscheppen en opslaan van internetverkeer van de kabel, alsmede een uitgebreidere hackbevoegdheid.

Er werd overeengekomen dat de Wiv na de inwerkingtreding binnen twee jaar zou worden geëvalueerd door een onafhankelijke commissie en waar nodig zal worden aangepast. Uit die evaluatie bleek volgens toenmalig minister Kamp van Defensie dat het huidige wettelijk kader van de Wiv onvoldoende is om snel en wendbaar in het digitale domein te opereren. Het kabinet wil de Wiv dan ook wijzigen.

"Voor enkele operationele knelpunten in de Wiv 2017 kon niet worden gewacht op de brede wetswijziging van de Wiv 2017. Daarom is de Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma opgesteld", aldus minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken in een brief over het jaarplan 2023 van de AIVD. Het wetsvoorstel werd vorige maand naar de Tweede Kamer gestuurd, gevolgd door een aparte nota voor de omgang met bulkdatasets.

Het wetsvoorstel geeft de inlichtingendiensten mogelijkheden die afwijken van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) voor onderzoek naar landen met een offensief cyberprogramma. Zo zal, in plaats van bindende toetsing vooraf door de TIB, er tijdens en na de inzet van een bevoegdheid toezicht plaatsvinden door de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CTIVD).

Verder wordt het mogelijk om tijdens een lopend onderzoek waarbij een aanvaller overstapt naar een nieuwe server of apparaat, deze te blijven volgen zonder dat er eerst toestemmingsaanvraag moet worden ingediend. Normaliter hadden de inlichtingendiensten eerst toestemming moeten vragen aan de minister en moet de TIB deze toestemming toetsen. Tevens verruimt het wetsvoorstel de medewerkingsplicht van derde partijen, zoals telecomproviders en opslagdiensten. De inlichtingendiensten kunnen gegevens opvragen bij aanbieders van telecommunicatie- en opslagdiensten. Het gaat dan meestal om het opvragen van disk-images van servers.

"De tijdelijke wet laat de noodzaak tot een bredere wijziging van de Wiv 2017 onverlet. In 2023 zal worden gewerkt aan de voorbereiding van wijziging van de Wiv 2017", aldus minister Ollongren. "Naar verwachting zal dit traject meerdere jaren in beslag nemen." Volgens minister Bruins Slot moet de nieuwe Wiv er voor zorgen dat de AIVD en MIVD de komende jaren een toekomstbestendig wettelijk kader hebben, om de nationale veiligheid te kunnen waarborgen. De minister voegt toe dat bij de uitwerking steeds zal worden bekeken of het werk van de diensten uitvoerbaar blijft.