Systemen onderwijsinstelling Nova College deels hersteld na cyberaanval

De systemen van onderwijsinstelling Nova College zijn deels hersteld van de cyberaanval waar het voor de kerstvakantie door werd getroffen. Vanwege de aanval werd besloten om uit voorzorg het systeem voor de buitenwereld af te sluiten. Daardoor hadden de ongeveer 12.500 studenten en 1200 medewerkers van de onderwijsinstelling geen toegang tot interne systemen. Zo konden studenten via het studentenportaal geen cijfers of roosters opvragen.

Het onderzoek naar de aanval is nog gaande. Om wat voor soort aanval het gaat kon een woordvoerder niet aan het Financieele Dagblad laten weten. Via de eigen website meldt het Nova College dat studenten sinds vorige week weer op het Nova Portal kunnen inloggen en het ict-systeem deels beschikbaar is. Het Nova College telt ongeveer 1200 medewerkers en ruim 12.500 studenten vanaf 16 jaar. Het heeft campussen in Beverwijk, Haarlem en Haarlemmermeer en colleges in onder andere Hoofddorp, IJmuiden en Harlingen.