Duitse stad Potsdam al aantal dagen offline wegens cyberaanval

De gemeentesystemen van de Duitse stad Potsdam zijn al een aantal dagen wegens een cyberaanval offline, wat allerlei gevolgen voor inwoners heeft. Op 29 december ontving het stadsbestuur een waarschuwing van de veiligheidsautoriteiten dat er een serieuze dreiging voor de stadssystemen was. Er zou sprake zijn van een op handen zijnde aanval op de it-omgeving en data van de gemeente.

Uit voorzorg werden vervolgens de internetverbinding en systemen van het gemeentelijke apparaat offline gehaald en een veiligheidsonderzoek ingesteld. Naast de waarschuwing van de veiligheidsautoriteiten ontdekte de hoofdstad van de Duitse deelstaat Brandenburg dat het op 29 december doelwit was geworden van een bruteforce-aanval. Als de systemen van de Duitse stad de veiligheidsonderzoeken doorstaan zullen ze geleidelijk deze week weer online komen. Ambtenaren van de deelstaathoofdstad zijn nog steeds niet per e-mail bereikbaar en ook de internetverbinding blijft voorlopig offline.

De dienstverlening van de deelstaathoofdstad is daardoor slechts in beperkte mate beschikbaar. Het is op dit moment bijvoorbeeld niet mogelijk om voertuigen in en uit te schrijven, een spoedpaspoort te bestellen en een verklaring omtrent gedrag af te geven. Ook het documentenloket van de burgerlijke stand, burgerportalen en het gemeentelijk informatiesysteem zijn momenteel niet beschikbaar. Het is ook niet mogelijk om zaken als kindermishandeling via e-mail te melden. In deze gevallen wordt inwoners gevraagd om dit telefonisch of via fax door te geven.