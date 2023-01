Proton-ceo zeer bezorgd over scanplannen Europese Commissie

De plannen van de Europese Commissie om alle chatberichten en ander verkeer van Europese burgers te inspecteren is zeer zorgwekkend, zo stelt Andy Yen, ceo van Proton, het bedrijf achter versleutelde e-maildienst Proton Mail en vpn-dienst Proton VPN. Probeerden beleidsmakers encryptie eerst nog onder het mom van terrorisme aan te pakken, nu doen ze het via kindermisbruik, aldus Yen in een interview met Wired.

De Europese Commissie wil chatdiensten en andere techbedrijven verplichten om alle berichten en andere content van gebruikers te controleren op kindermisbruik en grooming. Volgens Yen worden beleidsmakers vanaf allerlei kanten, waaronder opsporingsdiensten, onder druk gezet om kindermisbruik aan te pakken. "Maar ik denk dat opsporingsdiensten dit als een Trojaans paard gebruiken, ze willen encryptie eigenlijk voor andere doeleinden breken", aldus de Proton-ceo.

Yen maakt zich naar eigen zeggen grote zorgen over de scanplannen van Brussel. De aanpak van encryptie werd in het verleden gekoppeld aan de aanpak van terrorisme. "Nu hebben ze het gekoppeld aan kindermisbruik, wat een zeer toxisch onderwerp is", aldus de Proton-ceo, die toevoegt dat dit een rationeel debat in de weg staat.

Volgens Yen is het kapotmaken van encryptie niet de oplossing voor de aanpak van kindermisbruik. "Er zijn veel technologische oplossingen om dit te doen - door bijvoorbeeld naar gedragspatronen te kijken. We moeten altijd de juiste balans vinden. En voor mij is het verplicht ondermijnen, verzwakken of breken van encryptie niet de juiste balans." De Proton-ceo merkt op dat mensen van privacy en versleuteling misbruik kunnen maken. "Dat is onvermijdbaar."

Yen wijst naar verschillende landen waar encryptie en privacy verboden zijn. "Mensen in die landen voelen zich niet veiliger. In een democratische samenleving moeten we privacy accepteren en verdedigen, zelfs als er negatieve externe effecten zijn, omdat het alternatief, geen privacy, erger is." De Proton-ceo vindt dan ook dat Brussel en anderen niet moeten streven naar een oplossing die kindermisbruikmateriaal volledig elimineert, hoe verwerpelijk het ook is. "Als we dat doen, geven we zo veel meer op. Dat is de balans die gevonden moet worden."