Medewerker Belastingdienst aangeklaagd voor ongeoorloofd opvragen data

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen een medewerker van de Belastingdienst drie jaar cel geëist, waarvan één jaar voorwaardelijk. De man wordt verdacht van het ongeoorloofd opvragen van gegevens. Bij de verdachte thuis werd ruim negen ton in contanten gevonden. Volgens het OM kan niet onomstotelijk bewezen worden dat hij de gegevens crimineel verhandelde, toch vindt de officier van justitie een gevangenisstraf op zijn plaats.

De 53-jarige verdachte werkte sinds 2007 bij de Belastingdienst waar hij mkb-bedrijven controleerde op fraude. Halverwege 2020 meldde hij zich ziek. De Rijksrecherche kwam de man op het spoor nadat in berichten van berichtendienst Sky drie foto’s waren gedeeld, afkomstig van het computerscherm van een medewerker van de Belastingdienst. Het bleek te gaan om gegevens uit een systeem waarin te vinden is wie de eigenaar is van een bepaald kenteken, en wie de gezinsleden zijn.

Het OM stelt dat de fiscusmedewerker tegen betaling gegevens opzocht. Omdat de bevragingen die hij had gedaan buiten zijn werkterrein lagen is hij vorig jaar juli aangehouden. Tijdens een doorzoeking van zijn woning werd 920.000 euro aan contant geld gevonden. De verdachte verklaart dat hij niet wist dat het geld in zijn woning lag, en zegt dat hij geen idee heeft hoe het geld daar terecht is gekomen.

"Volgens vaste rechtspraak wordt de eigenaar of bewoner geacht te weten wat er in zijn huis ligt, tenzij hij een aannemelijke verklaring voor het tegendeel geeft", zo laat het Openbaar Ministerie weten. Dat stelt dat de verdacht in dit geval dat niet heeft gedaan en het niet anders kan dan dat het geld een criminele herkomst heeft. "Niemand heeft het geld opgeëist. Er is daarom sprake van witwassen."

Wat betreft het raadplegen van gegevens zegt de verdachte dat hij enkele malen voor familie of kennissen gegevens uit het systeem van de Belastingdienst heeft geraadpleegd, om hen kosteloos te helpen als ze problemen hadden met de Belastingdienst. Van een aantal bevragingen kan hij zich niet herinneren of en waarom hij ze heeft gedaan. Het gaat om tien personen en twee bedrijven. De namen hadden geen enkele link met bedrijven waarvoor hij bevoegd was om gegevens op te vragen. Tegen de man loopt inmiddels een ontslagprocedure. Naast een gevangenisstraf wil het OM het in beslag genomen geldbedrag van 920.000 euro verbeurd verklaren.