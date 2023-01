Apple krijgt 8 miljoen euro boete voor gerichte advertenties in Franse App Store

De Franse privacytoezichthouder CNIL heeft Apple wegens gerichte advertenties in de Franse App Store een boete van acht miljoen euro opgelegd. Wanneer gebruikers van iOS 14.6 de App Store bezochten werden verschillende identifiers, waaronder die voor het kunnen tonen van gepersonaliseerde reclame, automatisch door Apple gelezen, zonder dat het Amerikaanse techbedrijf eerst toestemming van gebruikers had gekregen.

Vanwege hun advertentiedoel waren deze identifiers niet noodzakelijk voor de werking van de App Store. Daardoor mogen ze alleen met toestemming van gebruikers worden gelezen of geplaatst. In iOS 14.6 was de instelling voor gerichte advertenties echter standaard ingeschakeld. Daarnaast moesten gebruikers volgens CNIL een groot aantal handelingen verrichten om deze instelling uit te schakelen. Ook was de optie geen onderdeel van de initiële installatie van de iPhone.

Apple heeft met deze werkwijze de Franse privacywetgeving overtreden, zo oordeelde CNIL. De boete van acht miljoen euro is gebaseerd op het feit dat de betreffende dataverwerking alleen in de App Store plaatsvond, de advertentie-inkomsten die Apple via de identifiers verdiende en dat het bedrijf zich inmiddels wel aan de privacywetgeving houdt.