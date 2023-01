'Database met gegevens 235 miljoen Twitter-gebruikers online aangeboden"

Een database met de gegevens van 235 miljoen Twitter-gebruikers wordt op internet aangeboden, zo claimt securitybedrijf Hudson Rock op Twitter. Het gaat waarschijnlijk om e-mailadressen, alsmede privé en publieke informatie, maar geen telefoonnummers, zo claimt het securitybedrijf. De database zou door meerdere partijen worden aangeboden.

"Het is belangrijk om op te merken dat de verholpen kwetsbaarheid die dit lek mogelijk maakte ervoor zorgde dat gebruikers via hun telefoonnummers konden worden gevonden en ik vermoed dat aanvallers hier misbruik van hebben gemaakt", zegt Alon Gal, medeoprichter en CTO van Hudson Rock. "En een database met telefoonnummers van een onbekend aantal Twitter-gebruikers zal waarschijnlijk bestaan."

In eerste instantie werd geclaimd dat de database de gegevens van 400 miljoen gebruikers bevatte, maar dat blijkt bij nader inzien niet te kloppen. Het gaat om 235 miljoen gebruikers. Onlangs werd ook bericht over een groot datalek bij Twitter. Daarvan stelde de microbloggingdienst dat het om een eerder datalek uit 2021 ging waar het in augustus 2022 over had bericht. Het komt vaker voor dat eerder gestolen data als 'nieuw' wordt aangeboden.