Nederlandse Vereniging van Banken waarschuwt voor bankhelpdeskfraude

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) waarschuwt voor oplichters die zich als de brancheorganisatie voordoen en toegang tot de bankrekening proberen te krijgen of slachtoffers geld naar een "veilige kluisrekening" laten overmaken. Slachtoffers worden gebeld, waarbij de oplichters namen van echte NVB-medewerkers gebruiken die ze op de website van de vereniging hebben gevonden.

"De NVB (of een andere instantie) zal u nooit bellen om geld over te maken of een meekijkprogramma op uw computer te installeren!", zo laat de vereniging vandaag weten. Vorig jaar september startte de Nederlandse Vereniging van Banken nog een campagne over fraude. De NVB is een brancheorganisatie die de belangen van Nederlandse banken behartigt.