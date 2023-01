Exchange Online blijft TLS 1.0/1.1 voor POP3 en IMAP4 via opt-in ondersteunen

Microsoft zal eind april het standaard niet meer toestaan dat klanten van Exchange Online die via POP3 en IMAP4 hun e-mail ophalen dit doen via TLS 1.0 en TLS 1.1. Aangezien er nog veel e-mailclients worden gebruikt die geen TLS 1.2 ondersteunen heeft Microsoft besloten om het gebruik van TLS 1.0/1.1 voor POP3 en IMAP4 via een opt-in endpoint toch toe te staan. Organisaties moeten deze endpoints in hun e-mailclient instellen.

Het TLS-protocol wordt gebruikt voor het opzetten van een beveiligde verbinding, bijvoorbeeld tussen e-mailclient en mailserver. TLS 1.0 en 1.1 bevatten verschillende kwetsbaarheden en zijn kwetsbaar voor aanvallen zoals BEAST, CRIME en POODLE. Hierbij kan een aanvaller onder andere de versleutelde sessie van een slachtoffer overnemen. Exchange Online stopte de ondersteuning van TLS 1.0 en TLS 1.1 in oktober 2020.

Microsoft staat het echter nog wel toe dat klanten die via POP3 en IMAP4 hun e-mail ophalen dit via een TLS 1.0- of 1.1-verbinding doen. Eind april zal Microsoft TLS 1.0 en TLS 1.1 voor POP3/IMAP4 op het endpoint outlook.office365.com uitschakelen. Begin februari zal Microsoft een "klein percentage" van de TLS 1.0-verbindingen voor POP3/IMAP4 gaan blokkeren. Klanten krijgen dan een foutmelding dat TLS 1.0 en 1.1 niet meer worden ondersteund en naar een e-mailclient moeten upgraden die TLS 1.2 ondersteunt.

Aangezien er volgens Microsoft nog veel gebruik wordt gemaakt van e-mailclients die TLS 1.2 niet ondersteunen is besloten een opt-in endpoint op te zetten waar deze e-mailclients wel verbinding mee kunnen blijven maken. Het gaat om pop-legacy.office365.com en imap-legacy.office365.com die TLS 1.0 en 1.1 wel ondersteunen. Organisaties moeten deze endpoints in hun e-mailclient instellen. Daarnaast moeten systeembeheerders de AllowLegacyTLSClients-paramater op true zetten.