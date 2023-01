Apple in VS aangeklaagd voor "stelselmatige privacyschendingen"

Apple is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het stelselmatig overtreden van privacy-, aftap- en consumentenfraudewetgeving. Aanleiding is privacyonderzoek waarover Gizmodo vorig jaar november berichtte. Volgens het onderzoek wordt bij het gebruik van verschillende Apple-apps nog steeds data naar Apple gestuurd, ook al staat iPhone of iPad Analytics uitgeschakeld.

In de aanklacht wordt ook gewezen naar Apples advertentiecampagnes met teksten als "Privacy. That’s iPhone" en "What happens on your iPhone, stays on your iPhone". Daarin stelt Apple dat het de privacy van gebruikers voorop stelt, maar uit het privacyonderzoek blijkt dat dit niet het geval is, zo stelt de klager. "Apple heeft niet aan gebruikers laten weten dat ze privédata blijven volgen, in strijd met het verzoek van gebruikers dat Apple dit niet doet", aldus de aanklacht (pdf).

De klager stelt dat Apple verschillende wetten van de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft overtreden en zich schuldig heeft gemaakt aan contractbreuk en oneerlijke verrijking. Apple zou dan ook de geleden schade van de klager en andere personen die zich bij de massaclaim aansluiten moeten vergoeden, zo staat verder in de aanklacht beschreven. Vorig jaar november werd Apple op basis van hetzelfde privacyonderzoek ook al aangeklaagd. 9To5Mac verwacht dat alle rechtszaken tot één massaclaim zullen worden samengevoegd.