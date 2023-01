OM: nep-bankmedewerker maakte via "virusscanner" ruim 300.000 euro buit

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen een 24-jarige man uit Assen een gevangenisstraf van 4,5 jaar geëist. De man zou door middel van een nep-virusscanner ruim 300.000 euro hebben gestolen. Volgens het OM kocht de man op internet lijsten met persoonsgegevens en belde vervolgens deze mensen. Daarbij deed hij zich voor als bankmedewerker.

De man vroeg het slachtoffer vervolgens een virusscanner te installeren. In werkelijkheid was het een remote access tool waarmee de verdachte het systeem van het slachtoffer op afstand kon overnemen. Daarna werd slachtoffers gevraagd om naar internetbankieren te gaan, waarna het verzoek werd gedaan om geld naar een PayPal-account over te maken. Soms deed de zogenaamde bankmedewerker dat ook zelf.

"Het beeld gaat dan even op zwart en daarna is er geld weg, veel geld vaak", aldus de officier van justitie. In totaal werd er 650.000 euro gestolen. De banken konden echter een kleine 350.000 euro terughalen. Het OM stelt dat er ruim 300.000 euro in de zakken van de verdachte en zijn handlangers verdween. Tegen de verdachte zijn in totaal 64 aangiftes gedaan.

Op de telefoon van de Assenaar werden vijfduizend telefoonnummers en zo'n duizend persoonsgegevens gevonden. Verder zouden de voor de fraude gebruikte telefoonnummers naar de man zijn te herleiden. "Juist omdat deze vorm van criminaliteit betrekkelijk eenvoudig is en erg lucratief, moet van de op te leggen straf een afschrikwekkende werking uitgaan. Niet alleen voor de verdachte, maar ook voor anderen die menen op deze wijze een makkelijk en luxe leventje op te kunnen bouwen", aldus de officier. De rechtbank doet op 7 februari uitspraak in deze zaak.