Update kritiek lek SharePoint Server vereist extra handeling systeembeheerder

Microsoft heeft gisteren een beveiligingsupdate voor een kritieke kwetsbaarheid in SharePoint Server uitgebracht, maar systeembeheerders die willen dat hun systemen beschermd zijn moeten naast het installeren van de patch een extra handeling uitvoeren. De kwetsbaarheid (CVE-2023-21743) betreft een "security feature bypass" waardoor een ongeauthenticeerde aanvaller de authenticatie kan omzeilen en een anonieme verbinding naar de SharePoint-server maken.

Opvallend aan deze kwetsbaarheid is dat Microsoft die als kritiek heeft bestempeld, terwijl security feature bypasses over het algemeen lager worden beoordeeld. Het installeren van de beveiligingsupdate alleen is niet voldoende om de "SharePoint farm" te beschermen, aldus Microsoft. Er is ook een aanvullende "upgrade action" vereist. Die is uit te voeren via de SharePoint Products Configuration Wizard, de Upgrade-SPFarm PowerShell cmdlet of het "psconfig.exe -cmd upgrade -inplace b2b" commando dat na de installatie van de update op elke SharePoint-server moet worden uitgevoerd.

"Dit soort gevallen laat zien waarom mensen die altijd schreeuwen "Just patch it!” nog nooit een bedrijf in de echte wereld hebben moeten patchen", zegt Dustin Childs van het Zero Day Initiative. Microsoft verwacht dat aanvallers misbruik van het beveiligingslek zullen gaan maken.