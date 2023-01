Fortinet: zerodaylek in vpn-software gebruikt tegen overheden

Een zerodaylek in FortiOS SSL-VPN, waardoor een aanvaller op afstand kwetsbare vpn-servers kan overnemen, is gebruikt tegen overheden en grote organisaties waarbij de gebruikte malware alle sporen uit de logbestanden kan wissen, zo stelt Fortinet. Een maand geleden kwam Fortinet met een waarschuwing en beveiligingsupdate voor de kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2022-42475. Het beveiligingslek werd al voor het uitkomen van de patch misbruikt.

De impact van de kwetsbaarheid is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.3. Bij de initiële waarschuwing gaf Fortinet geen details, maar heeft dat in een nieuwe analyse nu wel gedaan. Zo is de kwetsbaarheid, een heap-based buffer overflow in SSLVPNd, gebruikt tegen overheden en grote organisaties. "De complexiteit van de exploit suggereert een geavanceerde actor en een zeer gerichte inzet tegen overheden of overheidsgerelateerde doelwitten", aldus onderzoeker Carl Windsor.

Zodra de aanvallers toegang hebben wordt er malware op de vpn-server geïnstalleerd die het loggingproces van FortiOS aanpast, om zo logbestanden te manipuleren en detectie te voorkomen. FortiOS is het besturingssystemen van Fortinet en draait op de producten van het bedrijf. Zo kan de aanvaller specifieke strings opgeven die uit de logbestanden worden verwijderd. Ook kan de malware het loggingproces uitschakelen.

Volgens Windsor blijkt uit de gebruikte exploit dat de aanvaller een uitgebreide kennis van FortiOS en de onderliggende hardware heeft. "Het gebruik van custom implants laat zien dat de aanvaller over geavanceerde mogelijkheden beschikt, waaronder het reverse engineeren van verschillende onderdelen van FortiOS", aldus de onderzoeker. In de nieuwe analyse over de kwetsbaarheid zijn ook verschillende Indicators of Compromise gegeven, zoals ip-adressen, hashes en bestanden, waarmee organisaties kunnen controleren of ze zijn gecompromitteerd.