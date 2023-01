The Guardian meldt diefstal van persoonsgegevens bij ransomware-aanval

Bij de ransomware-aanval op The Guardian zijn ook persoonsgegevens van medewerkers buitgemaakt, zo heeft de Britse krant laten weten. Door de aanval, die op 20 december werd gedetecteerd, moet personeel nog weken thuiswerken. In een e-mail aan het personeel spreekt Anna Bateson, hoofd van The Guardian Media Group, van een "zeer geraffineerde cyberaanval". Details waaruit zou blijken dat het om een geraffineerde aanval gaat zijn echter niet gegeven.

Waarschijnlijk hebben de aanvallers via een phishingmail toegang tot het netwerk gekregen, aldus Bateson. Daarnaast stelt ze dat het hier om een criminele aanval gaat en The Guardian niet specifiek als mediaorganisatie is aangevallen. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat de aanvallers persoonlijke informatie van lezers of abonnees hebben buitgemaakt. Vanwege de aanval was personeel gevraagd om zeker tot 23 januari thuis te werken, maar dat is inmiddels verschoven naar begin februari.