Autoriteit Persoonsgegeven berispt het CAK voor AVG-overtreding

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft het CAK (Centraal Administratie Kantoor) een berisping gegeven voor het overtreden van de AVG. De instantie reageerde te laat op een inzageverzoek. Het CAK is een publieke dienstverlener die taken voor het ministerie van Volksgezondheid uitvoert en is onder andere verantwoordelijk voor mensen die geen zorgpremie betalen. Die worden door de zorgverzekeraar bij het CAK als wanbetaler aangemeld.

Begin januari 2020 kreeg het CAK een verzoek tot inzage. Onder de AVG heeft iedereen een recht op inzage en kan zo opvragen welke persoonsgegevens een organisatie over hem of haar heeft. De organisatie moet die vervolgens binnen een bepaalde tijd verstrekken. De gegevens die het CAK op het inzageverzoek verstrekte waren in eerste instantie incompleet. Eind maart 2020 werden uiteindelijk alle gegevens verstrekt.

De aanvrager diende over de gang van zaken een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens, die vaststelde dat de instantie te laat aan het dataverzoek had voldaan en er daarmee sprake is van een overtreding van de AVG. Aangezien de persoon in kwestie uiteindelijk zijn gegevens ontving en het om een kleine overtreding gaat besloot de privacytoezichthouder het CAK alleen te berispen. "De AP beschouwt berispingen als een middel voor organisaties om zelf aan de slag te gaan", zo laat een woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens tegenover Security.NL weten. In 2021 gaf de toezichthouder drie keer een berisping.

Volgens een woordvoerder van het CAK was de berisping terecht. "Wij vinden het heel vervelend voor de desbetreffende burger dat de beantwoording te lang heeft geduurd. Hiervoor hebben wij onze excuses aangeboden", aldus een woordvoerder van het CAK tegenover Security.NL. De woordvoerder stelt dat het in vrijwel alle gevallen lukt om inzageverzoeken tijdig af te handelen. "En als het wat langer duurt in verband met complexiteit, dan laten wij dat aan de burger weten. Ook evalueren wij de aanpak van dit verzoek."