Beveiligingsonderzoeker: niets mis met papieren wachtwoordenboekje

Er is niets mis met het bijhouden van wachtwoorden in een papieren wachtwoordenboekje, hoewel een digitale wachtwoordmanager de voorkeur verdient, zo stelt Troy Hunt, beveiligingsonderzoeker en oprichter van datalekzoekmachine Have I Been Pwned.

Op Twitter reageerde Hunt op een afbeelding van een wachtwoordenboekje, waarin mensen inloggegevens voor systemen, websites en applicaties kunnen opschrijven. Daarin stelt de onderzoeker dat er eigenlijk niets mis mee is, in vergelijking met wat bijna de meeste mensen doen, zoals het hergebruiken van hetzelfde zwakke wachtwoord voor alle accounts. Toch stelt Hunt dat het verstandiger is om een fatsoenlijke digitale wachtwoordmanager te gebruiken.

Jaren geleden stelde beveiligingsexpert Bruce Schneier al dat het prima is om wachtwoorden op te schrijven, zolang het papiertje maar op een veilige plek wordt bewaard, zoals de portemonnee. Toch zijn er ook critici. Zo vond Morey Haber, CTO van securitybedrijf BeyondTrust, dat het zinvol kan zijn om wachtwoorden op te schrijven, maar het verzamelen van alle wachtwoorden in één boekje zonder aanvullende beveiliging een risico is.

"In dit tijdperk met gratis wachtwoordmanagers zijn dergelijke boekjes een stap terug in cybersecurity en hoe je met inloggegevens moet omgaan. Ik ben verbaasd dat ze zelfs bestaan", merkte de CTO een aantal jaren geleden op. Hij raadde al helemaal af om een dergelijk boekje in een zakelijk omgeving te gebruiken.