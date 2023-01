CSR: Nederland moet inzetten op digitale autonomie en meer cyberexperts

Nederland moet inzetten op het versterken van de digitale autonomie en het opleiden en aantrekken van voldoende gekwalificeerd cybersecuritypersoneel, zo vindt de Cyber Security Raad (CSR) in een reactie op de Nederlandse Cybersecuritystrategie van het kabinet. Volgens de CSR is de strategie een goede basis voor de toekomst van de Nederlandse digitale samenleving. Op een drietal aandachtsgebieden zijn er volgens de Raad verbeteringen mogelijk.

Als eerste punt adviseert de Raad aan het kabinet om de regie op cybersecurity op alle niveaus te verstevigen. "Cybersecurity staat niet op zichzelf, maar is een randvoorwaarde voor veilige verdere digitalisering van onze samenleving en hangt samen met andere domeinen, zoals economische veiligheid en privacy. Mede daarom heeft het thema over de volle omvang constante aandacht nodig op het hoogste politiek-bestuurlijke niveau", aldus het advies.

Digitale autonomie

Het tweede aandachtsgebied betreft het versterken van de digitale autonomie. Volgens de CSR zijn er de afgelopen jaren door verschillende ontwikkelingen vergaande, ongewenste afhankelijkheden van landen en grote marktpartijen buiten de EU ontstaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om cloudoplossingen en de toelevering van microchips voor allerlei doeleinden. Daardoor kunnen kwetsbaarheden ontstaan waar misbruik van kan worden gemaakt.

"Weliswaar worden er nu al beleidsinstrumenten ingezet, zoals de recente investeringstoets bij fusies en overnames, maar verdere versterking is noodzakelijk", zo stelt de Raad. Die adviseert specifieke interventies binnen sectoren waar deze risico´s het zwaarst doorwegen. Een voorbeeld van zo´n interventie is het gericht versterken van eisen aan de ontwikkeling en herkomst van ict-oplossingen. Iets waar ook rekening mee moet worden gehouden in aanbestedings- en inkoopprocessen.

Cybersecuritypersoneel

Als laatste noemt de Cyber Security Raad het inzetten op personeel en kennis. "Het opleiden en aantrekken van voldoende gekwalificeerd cybersecuritypersoneel is een belangrijke randvoorwaarde voor een succesvolle implementatie van de Nederlandse Cybersecuritystrategie", zo laat het advies weten. De Raad merkt op dat het personeelstekort nijpend is, waardoor er nu al stagnatie optreedt in meerdere domeinen en extra beveiligingsrisico´s dreigen te ontstaan.

"Door het multidisciplinaire karakter is het essentieel om in opleidingen niet alleen aandacht te besteden aan technische cybersecurityaspecten, maar ook juridische, organisatorische, politiek-bestuurlijke én cybercrime kennis te verwerven", zo gaat de Raad verder in het advies. Aanvullend vindt de Raad het noodzakelijk om de kennis over cybersecurity en cybercrime in eigen land verder te verdiepen en meer voor Nederland zelf en onze partners beschikbaar te houden.

De Cyber Security Raad is een adviesorgaan van het kabinet en bestaat uit vertegenwoordigers van publieke en private organisaties en de wetenschap. Het advies is aangeboden aan minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid.