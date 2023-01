ING moet fraude na verkeerd doorgeknipte bankpas vergoeden

ING moet een echtpaar dat aan oplichters hun bankpas en pincode meegaf, en waarmee 5500 euro werd opgenomen, toch vergoeden, aangezien de bank geen instructies had gegeven om de pas op de juiste manier door te knippen. Dat heeft het financiële klachteninstituut Kifid geoordeeld (pdf).

In juli 2021 werd het echtpaar gebeld door een oplichter die zich voordeed als medewerker van ABN Amro. Tijdens het telefoongesprek vertelde de oplichter dat hij ook gemachtigd was om namens ING te handelen. De ING-klanten werden vervolgens misleid om het programma AnyDesk op hun computer te installeren, waarmee de oplichter toegang tot hun computer kreeg.

Vervolgens wist de zogenaamde bankmedewerker de ING-klanten over te halen om hun bankpas en pincode aan een persoon af te geven die zich voordeed als koerier van DHL. Voordat de bankpas werd afgegeven werd die door het echtpaar doorgeknipt om hem onbruikbaar te maken. Toen de klanten ontdekten dat ze waren opgelicht vroegen ze ING om de schade te vergoeden. De bank weigerde dit en stelde dat de klanten grof nalatig hadden gehandeld.

Volgens ING was het coulancekader bij bankhelpdeskfraude niet van toepassing, omdat de oplichter niet de naam of het telefoonnummer van ING gebruikte. Het kader beschrijft de voorwaarden waar slachtoffer van bankhelpdeskfraude aan moeten voldoen om voor een vergoeding in aanmerking te komen. Volgens het Kifid is het coulancekader inderdaad niet van toepassing.

"De consumenten hebben hun bankpas en pincode afgegeven aan de fraudeur die er vervolgens zelf transacties mee heeft gedaan. Aan de definitie van bankhelpdeskfraude in de zin van het coulancekader is dus (strikt genomen) niet voldaan en de consumenten hebben daarom geen recht op een vergoeding onder dat kader", aldus het Kifid. Toch vindt het klachteninstituut dat ING het echtpaar moet vergoeden. Er is namelijk wel sprake van nalatig handelen, maar niet van grof nalatig handelen.

De bank heeft namelijk niet aangetoond dat de klanten bewust roekeloos nalatig (en dus grof nalatig) hebben gehandeld. "Niet vastgesteld kan worden dat de consumenten zich op enig moment daadwerkelijk bewust waren van het gevaar dat hun bankpas kon worden misbruikt door deze af te geven aan de fraudeur die zich als gemachtigde van de bank voordeed en dat de consumenten hun bankpas en pincode ondanks dit bewustzijn alsnog hebben afgegeven."

Hierbij is het volgens het Kifid met name van belang dat de klanten hun bankpas eerst hebben doorgeknipt om deze onbruikbaar te maken, voordat zij deze hebben afgegeven. Daarmee hebben de klanten de instructies opgevolgd die de bank bij een nieuwe betaalpas geeft en die op de website van de bank staat. Uit de door ING verstrekte informatie blijkt niet dat de bank in die instructie ook voorschrijft hoe de pas moet worden doorgeknipt om deze onbruikbaar te maken.

Hierdoor komt het Kifid tot de conclusie dat de klanten niet grof nalatig hebben gehandeld door de pas af te geven nadat zij deze hadden doorgeknipt. "Dit oordeel wordt niet anders doordat de consumenten ook de pincode hebben verstrekt. Zij gingen ervan uit en zij mochten er, gelet op de instructie van de bank, ook van uitgaan dat de doorgeknipte bankpas onbruikbaar was en met de pincode geen geld van de rekening kon worden overgeschreven of opgenomen", zo laat het klachteninstituut verder weten.

Sindsdien heeft ING de informatie over het doorknippen van de bankpas op haar website aangepast en heeft daarbij een waarschuwing geplaatst voor fraude met een (onjuist doorgeknipte) bankpas. Het Kifid heeft ING opgedragen het bedrag van 5500 euro binnen twee weken op de rekening van het echtpaar te storten.