Ransomware-aanval op maritieme software raakt duizend schepen

Is er nou werkelijk geen functionaliteit in het OS in te bouwen die dit soort aanvallen beperkt of onmogelijk maakt? Als in "U kunt tegelijk slechts x MB versleutelen via externe versleutelsoftware, en anders moet u X, Y en Z doen en dat vereist minimaal 2FA", of "als een niet vooraf bekend gemaakte executable zaken versleutelt (b.v. de hash op een whitelist wordt gezet die alleen is aan te passen et 2FA), dan kan dan niet". Of weet ik veel wat.



Het is toch te bizar voor woorden dat we jaar in jaar uit deze ellende zien, en dat er schijnbaar niets gebeurt, afgezien van gebruikers opvoeden (wat niet gaat werken, anders waren we nu wel ransomware-vrij geweest) en zo?



Ik ben geen software engineer of OS guru, maar er moet toch wat mogelijk zijn??