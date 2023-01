QNAP lanceert vernieuwde vpn-software voor NAS-apparaten

NAS-fabrikant QNAP heeft vernieuwde vpn-software voor NAS-apparaten gelanceerd waarmee gebruikers een vpn-verbinding direct naar hun apparaat kunnen opzetten. De nieuwe QVPN Device Client werkt samen met de QVPN-service die op een QNAP-apparaat moet worden gedraaid. Vervolgens kunnen gebruikers via de clientsoftware toegang tot hun NAS krijgen.

De QVPN Device Client bevindt zich nog in de bètafase en is alleen beschikbaar voor Windows. Volgens QNAP is de software gebaseerd op een compleet vernieuwde systeemarchitectuur die voor meer compatibiliteit en stabielere vpn-verbindingen moet zorgen. De QVPN Device Client beta is beschikbaar voor Windows 8 en nieuwer. Vorig jaar bleek dat een kwetsbaarheid in de QVPN-service het mogelijk maakte voor aanvallers om QNAP-apparaten op afstand over te nemen.