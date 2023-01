Politie gaat vaker drones inzetten voor opsporing en handhaving

De politie Noord-Holland gaat vaker drones inzetten voor opsporing en handhaving. Dit jaar worden er stappen gezet om het aantal drones uit te breiden en het aantal agenten dat die kan bedienen. Politie zet drones onder andere in voor de forensische opsporing. Dan gaat het om beelden vanuit de lucht van een verkeersongeval of een plaats delict. Maar ook op handhaving van de openbare orde zijn al drones ingezet, zoals bij de Dutch Grand Prix in Zandvoort, Koningsdag en tijdens een demonstratie van Greenpeace in IJmuiden.

Dit jaar zullen er meer mensen binnen de politie worden opgeleid om met drones te kunnen werken. Daarnaast wordt het aantal drones uitgebreid. Hiervoor zal de politie in Noord-Holland verschillende soorten drones aanschaffen, die kunnen worden uitgerust met een warmtecamera of met radarapparatuur. Voor het gebruik van drones geldt wetgeving. Voor sommige voorschriften kan de politie echter ontheffing aanvragen. Zo mag de politie wel boven dicht bebouwd gebied vliegen, in tegenstelling tot mensen die recreatief gebruik maken van drones.

De politie stelt dat als het drones inzet, dit via borden wordt aangegeven. "Persoonsgegevens die niet relevant zijn zullen altijd onherkenbaar worden gemaakt. De camerabeelden die gemaakt worden zijn alleen beschikbaar voor dit doel en worden veilig opgeslagen en onmiddellijk verwijderd, zodra ze niet meer nodig zijn voor het onderzoek", zo laat de politie verder weten. Onlangs wist de politie in Hoorn nog een verdachte dankzij de inzet van een drone aan te houden.