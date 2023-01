Politie: geregistreerde cybercrime in Nederland licht gedaald

Het aantal gevallen van cybercrime dat de politie vorig jaar registreerde is licht gedaald ten opzichte van 2021. De politie registreerde in 2022 bijna 14.000 incidenten. Een afname van zo'n twee procent ten opzichte van 2021, toen het nog om bijna 14.200 aangiftes ging. Het aantal aangiften van online criminaliteit nam af met 28 procent. De politie zegt dat het vol blijft inzetten op preventie, verstoring en opsporing.

Onder cybercrime vallen zaken als malware, ddos-aanvallen en het inbreken op systemen. "Cybercrime mag niet worden verward met gedigitaliseerde criminaliteit. Daarbij gebruiken criminelen een computer of telefoon om misdrijven te plegen, zoals vriend-in-nood-fraude of bankhelpdeskfraude. De gedigitaliseerde criminaliteit nam het afgelopen jaar af met zo’n twintigduizend aangiften", zo laat de politie weten.

Volgens Theo van der Plas, programmadirecteur Digitalisering en Cybercrime binnen de politie, moet de daling van het aantal aangiften in het juiste perspectief worden gezien. "Het is een bemoedigende ontwikkeling, maar de politiecijfers zijn nog steeds zorgwekkend hoog. En ze vertellen niet het hele verhaal." Van der Plas stelt dat steeds meer bedrijven, gemeenten en publieke instellingen het slachtoffer van ransomware worden.

"Deze zorgelijke tendens zien we niet direct terug in de cijfers, omdat helaas niet altijd aangifte wordt gedaan. Bijvoorbeeld om imagoschade te voorkomen. Maar de impact is enorm. De getroffen ondernemingen liggen dikwijls langere tijd plat en getroffen overheidsinstanties kunnen de burger tijdelijk geen diensten meer verlenen. Er is in toenemende mate sprake van zware, internationaal georganiseerde criminaliteit op dit gebied", aldus de programmadirecteur.

Jongeren

De politie stelt verder dat vooral jongeren steeds makkelijker en op jongere leeftijd overgaan tot cybercrime. "Waarschijnlijk omdat dit een relatief toegankelijke vorm van criminaliteit is waarbij de slachtoffers voor hen onzichtbaar blijven", zo laat de politie weten. De politie zegt zich nadrukkelijk op risicojongeren te richten om te voorkomen dat die afglijden.

Dat gebeurt onder de vlag van de Cyber Offender Prevention Squad (COPS), een politieteam waarin meerdere expertises zijn samengebracht. "Wij onderzoeken welke factoren een rol spelen bij het plegen van cybercrime en bedenken interventies waarmee we cybercriminele carrières kunnen voorkomen of doorbreken’, vertelt Floor Jansen namens de politie.