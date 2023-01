Android-malware wijzigt dns-instellingen wifi-routers via standaard wachtwoord

Onderzoekers hebben Android-malware ontdekt die gebruikmaakt van standaard wachtwoorden om wifi-routers te compromitteren en zo de dns-instellingen te wijzigen. Alle apparaten die dan verbinding met de router maken kunnen worden doorgestuurd naar malafide websites van de aanvallers. Deze websites kunnen aan Android-gebruikers besmette APK-bestanden aanbieden en iOS-gebruikers doorsturen naar phishingsites.

De malware waar antivirusbedrijf Kaspersky over bericht wordt Moqhao of XLoader genoemd. De initiële infectie van een Androidtoestel kan plaatsvinden via een sms-bericht. Zodra de telefoon is geïnfecteerd maakt de malware verbinding met de admin-interface van de verbonden wifi-router. De malware kan meer dan honderd routermodellen herkennen. Vervolgens wordt geprobeerd om via standaard inloggegevens in te loggen.

Wanneer de inlogpoging succesvol is worden de dns-instellingen van de router aangepast. De aanvallers kunnen dan het verkeer van gebruikers van de wifi-router aanpassen en hen doorsturen naar andere websites. Ook kunnen domeinen worden geblokkeerd, waardoor beveiligingssoftware bijvoorbeeld geen updates meer kan downloaden. Daarnaast kan de malware ook dns-instellingen van gratis wifi-hotspots aanpassen.

Zodra een gebruiker met een besmette telefoon namelijk verbinding maakt met een publiek hotspot zal de malware ook daarvan proberen om de dns-instellingen aan te passen, zodat bezoekers van deze locaties die het wifi-netwerk gebruiken ook risico lopen. De malware lijkt zich volgens Kaspersky vooral op Zuid-Korea te richten, maar is ook in Frankrijk en Duitsland waargenomen.