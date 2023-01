Rabobank wijzigt limiet overboekingen en verhoogt kosten papieren afschriften

De Rabobank gaat vanaf 1 april verschillende aanpassingen voor klanten doorvoeren. Zo wordt de limiet voor overboekingen van 50.000 euro naar 5.000 euro verlaagd en gaan de kosten voor papieren afschriften omhoog. De bank voert een nieuwe overboekingslimiet in om naar eigen zeggen klanten extra tegen fraude te beschermen. Wie een groter bedrag dan 5.000 euro wil overmaken kan de limiet verhogen, maar zal dan altijd vier uur moeten wachten voordat de overboeking mogelijk is. De nieuwe limiet gaat vanaf 1 april in.

"We doen er alles aan om je te beschermen tegen mogelijke fraude. Oplichters bellen je namelijk uit naam van Rabobank en vertellen je dat je geld niet veilig is. Soms bellen ze zelfs met een nummer van Rabobank. Ze vragen dan aan jou om geld over te maken naar een 'veilige' rekening. Omdat het meestal om grote bedragen gaat, moet je hiervoor ook je limiet verhogen", zo laat de bank weten. Met de limiet van vier uur zouden klanten meer tijd moet hebben om te controleren of het verhaal klopt.

Daarnaast gaat Rabobank de kosten voor papieren rekeningafschriften verhogen. Wie wekelijks een papieren afschrift wenst betaalt nu nog 3,60 euro per maand. Dat zal vanaf 1 april 5,40 euro zijn. De kosten voor een maandafschrift gaan van tachtig cent naar 1,20 euro. De bank zegt de prijzen te verhogen vanwege het investeren in diensten en producten en verduurzaming. "Daarnaast hebben we ook te maken met stijgende kosten voor bijvoorbeeld het tegengaan van fraude en witwassen." Klanten die het niet eens zijn met de wijzigingen kunnen kosteloos hun betaalpakket opzeggen.