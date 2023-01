Kabinet wil Chinese apparatuur via richtlijn uit aanbestedingen kunnen weren

Het kabinet werkt aan een richtlijn om producten van Chinese fabrikanten, en andere landen met een "offensieve cyberagenda" tegen Nederland, uit aanbestedingen te kunnen weren. De richtlijn voor de Rijksoverheid en haar leveranciers zou de komende maanden moeten verschijnen. Dat staat in het planningsoverzicht van staatssecretaris Van Huffelen van Digitale Zaken.

De afgelopen maanden was er in politiek Den Haag veel te doen over onder andere het gebruik van Chinese beveiligingscamera's door NS en overheden. Zo werden allerlei Kamervragen gesteld en wil de VVD dergelijke apparatuur uit Nederlandse treinen weren. Van Huffelen laat in haar agenda weten dat er in het eerste kwartaal van dit jaar een scan zal worden gemaakt van apparatuur of programmatuur van organisaties uit landen met een tegen Nederland gerichte offensieve cyberagenda die aanwezig is binnen de vitale sector. De resultaten van deze scan zullen worden gebruikt bij een onderzoek naar aanbestedingen van de rijksoverheid.

Daarnaast werkt het kabinet aan een richtlijn voor de rijksoverheid en haar leveranciers dat producten of diensten van organisaties en bedrijven uit landen met een offensieve cyberagenda gericht tegen Nederland uit bepaalde aanbestedingen geweerd kunnen worden. Ook deze richtlijn zou in het eerste kwartaal gereed moeten zijn.