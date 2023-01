Kritieke kwetsbaarheid in Zoho ManageEngine-producten actief misbruikt

Aanvallers maken actief misbruik van een kritieke kwetsbaarheid in verschillende Zoho ManageEngine-producten, waaronder Access Manager Plus, PAM 360, Password Manager Pro en ServiceDesk Plus. In totaal zijn 24 verschillende oplossingen van ManageEngine kwetsbaar. Het beveiligingslek, aangeduid als CVE-2022-47966, maakt het voor een ongeauthenticeerde aanvaller mogelijk om op afstand willekeurige code op kwetsbare systemen uit te voeren.

Het beveiligingslek wordt veroorzaakt door een third-party afhankelijkheid van Apache Santuario. Eind oktober en begin november vorig jaar kwam Zoho met beveiligingsupdates voor de kwetsbaarheid. Een aantal dagen geleden werd proof-of-concept exploitcode voor het beveiligingslek openbaar gemaakt en inmiddels maken aanvallers actief misbruik van de kwetsbaarheid, zo stelt securitybedrijf Rapid7.

Installaties van ManageEngine lopen alleen risico als SAML-gebaseerde single sign-on staat ingeschakeld of ooit ingeschakeld is geweest. Gezien de rol die ManageEngine-producten binnen organisaties spelen worden die opgeroepen om de update zo snel mogelijk te installeren. Volgens ManageEngine loggen elke dag meer dan 300.000 systeembeheerders en eindgebruikers op Password Manager Pro in en worden daarmee miljoenen wachtwoorden beheerd.

PAM360 is een "privileged access management" oplossing, waarmee organisaties rechten en toegangsbeheer van medewerkers kunnen beheren en monitoren. Met Access Manager Plus is het mogelijk voor organisaties om de toegang tot remote systemen te beheren.