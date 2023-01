Zorgorganisatie die fout in ging met ehealth-subsidie geeft schuld aan 'hack'

Het is terecht dat de overheid 50.000 euro heeft teruggevorderd van een thuiszorgorganisatie die de fout in ging met de aanvraag van een ehealth-subsidie, zo heeft de rechter geoordeeld. De zorginstantie zegt slachtoffer te zijn geworden van een 'hack', maar dat is volgens de rechter niet bewezen. Die stelde verder dat digitaal rapporteren niet bijdraagt aan de kwaliteit van het leven van cliënten.

De thuiszorginstantie had in 2020 subsidie aangevraagd voor zorg op afstand, ook wel aangeduid als ehealth. Het geld ging echter naar een project voor digitaal rapporteren. In 2021 besloot het ministerie van Volksgezondheid de subsidie voor de zorginstantie op nul euro te zetten en het al verstrekte bedrag van 50.000 euro terug te vorderen. Daarop stapte de zorgverlener naar de rechter.

Bij digitaal rapporteren gaat het om het vastleggen van patiëntengegevens door zorgmedewerkers in een elektronisch patiëntendossier. Volgens de rechter valt niet in te zien hoe digitaal rapporteren op zichzelf bijdraagt aan de kwaliteit van het leven van cliënten. "Dat, zoals eiseres stelt, bij digitaal rapporteren het niet meer nodig is om aanwezig te zijn bij een cliënt, maakt dat niet anders." De rechter oordeelde dan ook dat het ministerie terecht vaststelde dat digitaal rapporteren niet onder de definitie van e-health toepassingen valt.

De thuiszorginstantie stelde verder dat door een 'hack' het verkeerde plan is ingediend, maar dat is niet bewezen, liet de rechter weten. "Indien eiseres stelt dat zij als gevolg van een hack bij haar aanvraag voor subsidie een verkeerd activiteitenplan heeft ingediend en zij dit niet kon weten, ligt het op haar weg om die stelling aannemelijk te maken. Naar het oordeel van de rechtbank is eiseres daarin niet geslaagd."

"Eiseres stelt dat diverse bestanden na de hack fouten bevatten en dat zij ervan was uitgegaan dat het activiteitenplan over digitaal rapporteren was ingediend. De enkele stelling dat de bestanden fouten bevatten, is onvoldoende om aannemelijk te maken dat daardoor het activiteitenplan over beeldschermzorg is ingediend", schrijft de rechter verder in het vonnis, die het beroep van de zorginstelling verwerpt en het terecht noemt dat de instantie de 50.000 euro subsidie moet terugbetalen.