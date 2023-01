Goede doelen vragen teveel persoonsgegevens aan donateurs en bijna driekwart van de goede doelen laat donateurs niet anoniem geven, zo stelt Stichting Donateursbelangen op basis van eigen onderzoek. Elk jaar onderzoekt de stichting of goede doelen teveel persoonsgegevens van donateurs vragen, transparant zijn over de (transactie)kosten tijdens het doneren en of donateurs de mogelijkheid hebben anoniem te doneren via betaalvormen met consumentenbescherming.

In de praktijk blijkt dat er nogal wat goede doelen zijn die verplicht persoonsgegevens vragen voordat donateurs mogen doneren. Het gaat dan om zaken als adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en geslacht. "Een donatie behoort een gift te zijn zonder tegenprestatie maar meer en meer geldt dat bepaalde goede doelen als tegenprestatie persoonsgegevens verlangen tijdens het eenmalig online geld doneren", aldus de stichting.

Zo blijkt dat 71 van de 285 onderzochte online donatiemodules van goede doelen verplicht het adres via postcode en huisnummer opvragen waarbij geldt dat deze persoonsgegevens niet noodzakelijk zijn om een online donatie daadwerkelijk te kunnen verwerken. In totaal vragen twaalf goede doelen verplicht het telefoonnummer als er online gedoneerd wordt en is het bij 208 goede doelen (73 procent) niet mogelijk om anoniem te doneren.

Verder vraagt 73 procent ook verplicht om het e-mailadres en is bij 70 procent de naam verplicht. Negentien goede doelen zetten het vinkje of er telefonisch contact op mag worden genomen standaard aan, waardoor dit geen opt-in veld meer is terwijl er maar twaalf dit veld ook verplicht vragen. "In plaats van het verplicht stellen van persoonsgegevens tijdens het doneren, zouden goede doelen hun donateurs beter kunnen vragen of ze hun gegevens optioneel willen delen en duidelijk maken hoe deze gegevens worden gebruikt", zo laat de stichting verder weten.