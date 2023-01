CDA en PVV willen opheldering over dalend aantal bankkantoren

Het CDA en de PVV willen opheldering van minister Kaag van Financiën over het dalend aantal bankkantoren in Nederland. Telde ons land begin deze eeuw nog 6100 bankkantoren, dat zijn er tegenwoordig nog maar 420. Een daling van 93 procent, zo meldde RTL Nieuws gisteren op basis van eigen onderzoek. Zo telt ABN Amro 27 bankfilialen, gevolgd door ING en Rabobank met respectievelijk 57 en 136 kantoren. SNS is met ruim 200 bankkantoren het best vertegenwoordigd. ING heeft naast de volwaardige kantoren ook ruim 200 servicepunten.

"Kunt u van de vier grootste banken aangeven hoe hoog de winst was in de afgelopen vijf jaar (graag per bank en jaar uitsplitsen)? Is er een correlatie met het sluiten van de bankkantoren en de winst die de banken hebben geboekt?", vraagt PVV-Kamerlid Tony van Dijck aan de minister. Kaag moet ook duidelijk maken of ze ervoor wil zorgen dat er een landelijk netwerk van bankfilialen blijft bestaan en tevens met een norm komt van het aantal beschikbare bankkantoren.

Ook het CDA is niet over de dalende trend te spreken. "Bent u het ermee eens dat iedere volwassene naast dat hij of zij recht heeft op een eigen betaalrekening en betaalpas om mee te kunnen doen in de maatschappij op grond van de Wet op het financieel toezicht, ook recht heeft op de goede financiële dienstverlening om de betaalrekening en betaalpas te kunnen gebruiken?", vraagt CDA-Kamerlid Slootweg aan Kaag.

De bewindsvrouw moet ook laten weten of banken volgens haar voldoende goede alternatieven bieden voor fysieke financiële dienstverlening en dat het risico bestaat dat bepaalde kwetsbare groepen particulieren of ondernemers door het gebrek aan bankkantoren worden uitgesloten. Als laatste vraagt Slootweg of de minister bereid is met de banken in gesprek te gaan over het garanderen van de beschikbaarheid van fysieke financiële dienstverleningspunten voor klanten. De Kamervragen dienen binnen drie weken te zijn beantwoord.