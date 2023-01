Sms-controle DigiD in toekomst bij minder diensten te gebruiken

De sms-controle van DigiD blijft vooralsnog behouden maar zal in de toekomst bij minder diensten te gebruiken zijn. Dat laat staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering weten op vragen van de Tweede Kamer. Volgens de staatssecretaris maken 11 miljoen van de actieve 16,5 miljoen DigiD-accounts gebruik van de DigiD-app. De overige accounts maken alleen gebruik van gebruikersnaam en wachtwoord, al dan niet in combinatie met sms-authenticatie.

"De 215.000 mensen die nog geen gebruik maken van tweefactorauthenticatie worden geïnformeerd dat veiliger gebruik van de dienstverlening noodzakelijk is", aldus Van Huffelen. DigiD biedt gebruikers verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Het basisniveau bestaat uit het inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord. Dan is er ook een middenniveau, waarbij gebruik wordt gemaakt van de DigiD-app of sms-controle. Bij deze laatste methode wordt er ingelogd met gebruikersnaam en wachtwoord en een via sms verkregen code.

Binnen de Tweede Kamer waren er zorgen over het bestaan van de sms-controle. Security.NL meldde eerder al dat de overheid van plan is om de sms-controle uit te faseren. De DigiD-app is echter alleen verkrijgbaar in de Apple App Store en Google Play Store, wat inhoudt dat gebruikers een account bij de Amerikaanse techbedrijven moeten hebben om de app uit de appstores te kunnen downloaden.

Eerder stelde Van Huffelen dat de sms-controle voorlopig blijft bestaan. "Het klopt dat sms-authenticatie blijft bestaan, maar in de toekomst voor meerdere toepassingen niet meer bruikbaar zal zijn", zo laat ze nu weten. "Sms-authenticatie blijft sowieso mogelijk zolang er diensten op betrouwbaarheidsniveau laag worden aangeboden", stelt de staatssecretaris verder.

Ze merkt op dat het aan dienstverleners is om het betrouwbaarheidsniveau van elektronische diensten vast te stellen. "Het benodigde betrouwbaarheidsniveau hangt onder andere af van de gevoeligheid van de gegevens die ontsloten worden. Zo kan ik me voorstellen, gezien de gevoeligheid van medische gegevens, dat die in de toekomst door zorgverleners worden aangeboden op de niveaus substantieel en hoog."

Het is mogelijk om de DigiD-app door middel van een ID-check voor hogere betrouwbaarheidsniveaus te gebruiken. Voor mensen die de app niet willen of kunnen gebruiken is er dan de optie om iemand anders te machtigen. Iets waar vooral de SP zich zorgen over maakt. "Mensen die de app niet veilig genoeg achten of niet werkbaar genoeg verliezen zo immers de mogelijkheid om zelf digitaal zaken te kunnen doen met de overheid."

Van Huffelen stelt dat de machtigingsfunctie niet als het "dwingende alternatief" voor de sms-authenticatie wordt gepresenteerd. "De machtigingsfunctie is er eerder voor de doelgroep die een bepaalde overheidsdienstverlening aan een ander wil overdragen, zoals bijvoorbeeld het doen van belastingaangifte." Ook laat de staatssecretaris weten dat er altijd een ander kanaal moet openstaan voor mensen die niet digitaal zaken met de overheid willen of kunnen doen.