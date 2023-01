Zendesk getroffen door aanval nadat personeel in sms-phishing trapt

Zendesk, het Amerikaanse bedrijf dat software voor klantondersteuning aanbiedt, is vorig jaar getroffen door een aanval waarbij er toegang tot een systeem met data van klanten werd verkregen. In een bericht aan klanten laat Zendesk weten dat het op 25 oktober ontdekte dat personeel het doelwit van een sms-phishingaanval was geworden. Een niet nader genoemd aantal van deze medewerkers trapte in de aanval, waardoor de aanvaller hun inloggegevens in handen kreeg.

Met deze inloggegevens kreeg de aanvaller toegang "ongestructureerde data" van een loggingplatform. Zendesk zegt dat het vervolgens een onderzoek heeft ingesteld en daaruit begin dit jaar vaststelde dat er ook data van klanten is gecompromitteerd. Het gaat in ieder geval om Coinigy, een handelsplatform voor cryptovaluta. Volgens Zendesk heeft de aanvaller mogelijk toegang gekregen tot "service data" van coinigy.zendesk.com. Verdere details over de aanval en het soort gecompromitteerde gegevens zijn niet gegeven.