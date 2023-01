Minister: burger verplicht om ID-bewijs te tonen als politie hier om vraagt

Burgers zijn verplicht om hun identiteitsbewijs te tonen als de politie hier om vraagt. Het is echter niet mogelijk om iemand te dwingen om zijn of haar identiteit prijs te geven, zo laat minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid weten. Ze reageerde op Kamervragen van de VVD over de honderden mensen die vorige maand werden aangehouden bij een betoging op Schiphol. Eerder meldde De Telegraaf dat het Openbaar Ministerie worstelt met het achterhalen van de identiteit van de betogers.

Bij de demonstratie werden zo'n vierhonderd mensen aangehouden. Van een deel van de demonstranten was ter plekke de identiteit niet vast te stellen. "Zij wilden hun personalia niet geven, hadden geen ID-bewijs bij zich en hadden hun vingertoppen bewerkt zodat er geen vingerafdrukken konden worden afgenomen", laat de minister weten. "Dit betekent uiteraard niet dat zij hier zomaar mee wegkomen." Volgens Yesilgöz doet het Openbaar Ministerie onderzoek naar de identiteit van deze personen. Ze wil echter niet zeggen hoe groot de groep is waar onderzoek naar wordt gedaan.

VVD-Kamerlid Michon-Derkzen wilde naar aanleiding van de berichtgeving door De Telegraaf ook weten in welke gevallen de politie na een aanhouding mensen kan dwingen hun identiteitsbewijs te overleggen, bijvoorbeeld door het inschakelen van familie of vrienden om het document te laten brengen. "Hoe lang mag de politie mensen vasthouden totdat zij zich kunnen identificeren met een document?", vroeg het Kamerlid verder.

"Het is een verplichting om een ID-bewijs te tonen als de politie hier om vraagt. Het niet kunnen tonen van een geldig legitimatiebewijs kan leiden tot een boete. Op grond van wet, regelgeving en jurisprudentie zijn er geen mogelijkheden om iemand te dwingen om zijn of haar identiteit prijs te geven", reageert de minister. Ze voegt toe dat arrestanten wel gedwongen kunnen worden om mee te werken aan het maken van een gelaatsfoto of het afnemen van vingerafdrukken. Personen kunnen maximaal vijftien uur voor verhoor worden vastgehouden. Een periode die in het belang van het onderzoek tot maximaal zes dagen kan worden verlengd.

Yesilgöz stelt dat het gelukt is om van de aangehouden demonstranten een gelaatsfoto te maken. "Het is niet gelukt om van al deze personen een vingerafdruk te maken, omdat een deel van de aangehouden personen de vingertoppen had bewerkt." Zodra de identiteit van de demonstranten bekend is zal het Openbaar Ministerie over een verdere afhandeling besluiten.