Advertorial: Beleef samen met KPN collega’s en gasten De Mooiste Dag in het Rijksmuseum

Het KPN Mooiste Contact Fonds brengt mensen die zich eenzaam voelen weer in verbinding met de wereld om hen heen. Elk jaar werken tussen de 1.500 en 2.000 KPN collega’s als vrijwilligers mee aan projecten van het fonds. Zij gaan bijvoorbeeld mee als begeleider naar het Rijksmuseum met mensen met een verstandelijke beperking of serveren een kerstdiner aan senioren. En voor het eerst openen wij onze deuren voor begeleiders van buiten KPN! Jij kunt je nu namelijk aanmelden als begeleider voor De Mooiste Dag in het Rijksmuseum.

De Mooiste Dag is een unieke gelegenheid om een ander te helpen en tegelijkertijd KPN als werkgever te leren kennen. Het is dus niet alleen een prachtige dag voor de gasten. Ook jij en onze KPN collega’s zullen er blijvende herinneringen aan hebben. Als begeleider ben jij de buddy van een van onze gasten: mensen met een verstandelijke beperking. Jij bezorgt hun samen met KPN collega’s een onvergetelijke middag in het Rijksmuseum.

“Eigenlijk kan ik niet eens kiezen welk event van het Mooiste Contact Fonds me het meeste heeft geroerd, ze zijn stuk voor stuk geweldig en indrukwekkend geweest.” - Babbe Winkens: Projectmanager bij KPN

Ben jij geïnteresseerd in KPN als werkgever en wil je ons op een authentieke manier leren kennen? En dat terwijl jij je, net als onze KPN collega’s, inzet voor een goed doel? Meld je dan aan voor deze onvergetelijke middag en beleef samen met ons De Mooiste Dag. Kijk op https://jobs.kpn.com/nl/nl/beleef-de-mooiste-dag voor meer informatie.

✓ Een stralende glimlach: jij tovert een lach op het gezicht van je buddy. Allebei hebben jullie blijvende herinneringen aan deze dag. ✓ Bijzondere contacten: niet alleen leer je onze inspirerende gasten kennen, maar ook KPN collega’s en mede-vakgenoten. Het is bijzonder om te zien hoe iedereen samenwerkt om een ✓ Een blijvende herinnering: als begeleider maak je echt het verschil deze dag. Dat is iets om trots op te zijn. De dankbaarheid van onze gasten zal je altijd bijblijven.

KPN gelooft in het creëren van een inclusieve en verbonden samenleving. Jij als begeleider bij 'De Mooiste Dag' speelt hierbij een sleutelrol. Vind meer informatie over dit initiatief op https://jobs.kpn.com/nl/nl/beleef-de-mooiste-dag.