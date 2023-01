Schrems: belofte AVG door falende toezichthouders niet waargemaakt

De AVG is bijna vijf jaar van kracht in de Europese Unie, maar door falende toezichthouders is de belofte van de privacywetgeving niet waargemaakt. Dat stelt de bekende privacyactivist Max Schrems. Sinds de AVG in mei 2018 van kracht werd diende noyb, de door Schrems opgerichte privacyorganisatie, 848 klachten in. Daarvan zijn er slechts 84 door de betreffende toezichthouder beslist. In veel gevallen werd de klacht gesloten of geschikt.

"Vanwege de inactiviteit van toezichthouders en het gebrek aan procesrecht worden veel procedures doorgezet naar nationale rechtbanken, die vaak niet de noodzakelijke kennis van de AVG hebben", stelt Schrems. "Besluiten worden door vermijdbare procesfouten nietig verklaard. Voor veel gebruikers is een rechtsgang financieel niet mogelijk. Advocatenkantoren weten dit en overladen toezichthouders en rechtbanken opzettelijk met eindeloze klachten en honderden stukken."

Schrems is vooral kritisch over de Ierse privacytoezichthouder. "Handhaving is zo sterk als de zwakste schakel." Veel Amerikaanse techbedrijven hebben hun Europees hoofdkantoor in Ierland, wat lang als de "bottleneck" van de AVG-handhaving wordt beschouwd. De Ierse toezichthouder neemt zeer lang de tijd om zaken af te wikkelen en hanteert een "business-friendly" interpretatie van de AVG, zo stelt de privacyactivist.

"Dit jaar is de AVG vijf jaar van kracht. Tot nu toe zijn veel bedrijven erin geslaagd om die te ontlopen, aangezien er weinig handhaving is. De belofte van de AVG om databescherming effectief en eenvoudig te maken worden niet waargemaakt dankzij toezichthouders die niet effectief handhaven", besluit Schrems.