Minister: begrijpelijk dat gemeenten naar online gebiedsverboden kijken

Het is begrijpelijk dat gemeenten naar online gebiedsverboden kijken om fysieke verstoringen van de openbare orde te voorkomen, zo stelt minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid. Ze reageerde op Kamervragen van D66 over het online gebiedsverbod van de gemeente Almelo. De Algemene plaatselijke verordening (APV) van Almelo is vorige maand aangevuld met een verbod om via internet uitingen te doen die kunnen leiden tot een fysieke verstoring van de openbare orde binnen het grondgebied van de gemeente Almelo.

In deze gevallen kan de burgemeester de persoon die de betreffende uiting heeft gedaan een last onder dwangsom opleggen om de uiting weg te halen. In het uiterste geval kan ook de beheerder van de website of socialmediaplatform worden opgeroepen de uitingen te verwijderen. Volgens burgemeester Gerritsen van Almelo mogen elementaire grondrechten, zoals de vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstratie, nooit een vrijbrief voor ongeregeldheden zijn.

"Ik heb begrip voor de zoektocht van gemeenten naar manieren om de openbare orde te handhaven als de oorzaak is gelegen in online gedragingen. Ik constateer ook dat er nog juridische onduidelijkheden bestaan over het in te zetten instrumentarium", reageert de minister. Volgens Yesilgöz is het begrijpelijk dat gemeenteraden verkennen of de APV mogelijkheden biedt om de problematiek van fysieke verstoringen van de openbare orde die online beginnen aan te pakken. "Uiteraard dienen daarbij de (grond)wettelijke kaders in acht te worden genomen", voegt ze toe.

De minister stelt dat een digitaal gebiedsverbod lijkt te impliceren dat iemand niet op internet mag, maar in het geval van de gemeente Almelo gaat het over online uitingen die tot fysieke verstoringen van de openbare orde binnen de gemeentegrenzen van Almelo kunnen leiden. Yesilgöz merkt op dat een APV een lokale aangelegenheid is. "Mij past dus een mate van terughoudendheid om te oordelen over deze specifieke APV van de gemeente Almelo."

D66-Kamerleden Sneller en Dekker-Abdulaziz wilden ook weten hoe het online gebiedsverbod, zoals toegevoegd aan de APV van Almelo, zich verhoudt tot het censuurverbod van de Grondwet en of deze maatregel er niet voor zorgt dat de vrijheid van meningsuiting al van tevoren wordt beperkt, wat in strijd met de Grondwet is. De minister stelt dat het hier niet om een beperking van de vrijheid van meningsuiting gaat en dat dit gezien de Grondwet ook niet kan. "Maar dit betekent niet dat er opgeroepen mag worden om bijvoorbeeld te gaan rellen of plunderen met schade voor derden tot gevolg."