QNAP brengt update uit voor kritiek beveiligingslek in NAS-systemen

NAS-fabrikant QNAP heeft een beveiligingsupdate uitgebracht voor een kritieke kwetsbaarheid waardoor aanvallers op afstand kwaadaardige code op NAS-systemen kunnen uitvoeren. Het beveiligingslek, aangeduid als CVE-2022-27596, bevindt zich in QTS 5.0.1 en QuTS hero h5.0.1, het besturingssysteem dat op de NAS-apparaten van QNAP draait.

Details worden niet door de fabrikant gegeven, behalve dat het om een kritieke kwetsbaarheid gaat waardoor een remote aanvaller kwaadaardige code op het NAS-systeem kan injecteren. Het beveiligingslek is verholpen in QTS 5.0.1.2234 build 20221201 en nieuwer en QuTS hero h5.0.1.2248 build 20221215 en nieuwer. De update is via de ingebouwde updatefunctie te downloaden of de website van QNAP.