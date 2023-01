VvE's mogen vanaf 1 februari voorlopig niet meer volledig digitaal vergaderen

Vereniging van Eigenaren mogen vanaf 1 februari voorlopig niet meer volledig digitaal vergaderen. Woensdag vervalt namelijk de Tijdelijke wet COVID-19 die VvE's de mogelijkheid geeft om volledig digitaal te vergaderen. Vorige maand kwam het kabinet met een wetsvoorstel dat volledig digitaal vergaderen permanent mogelijk maakt voor VvE's. Volgens minister Weerwind voor Rechtsbescherming heeft digitaal vergaderen allerlei voordelen, maar is het uiteindelijk zelf aan VvE's om over de gewenste vergadermethode te kiezen.

"Digitaal vergaderen kan vanwege de laagdrempeligheid gemakkelijker worden georganiseerd en kan bevorderen dat leden beter betrokken worden bij de organisatie. Leden kunnen dan gemakkelijker en zelfs op grote afstand bij een vergadering aanwezig zijn", aldus Weerwind. "Verder zorgt digitaal vergaderen voor een besparing op het huren van een externe vergaderruimte, van reistijd, reiskosten en een vermindering van het aantal reisbewegingen. Een digitale vergadering is daarmee een tijd- en kostenefficiënt en duurzaam alternatief voor een fysieke vergadering."

Het voorstel voor de Wet digitale algemene vergadering voor privaatrechtelijke rechtspersonen laat VvE's, verenigingen en privaatrechtelijke rechtspersonen volledig digitaal vergaderen. Op dit moment hebben VvE’s, wanneer dit in hun statuten is opgenomen, al de mogelijkheid een zogenoemde hybride vergadering te beleggen waarbij leden digitaal aan een ‘fysieke’ vergadering kunnen deelnemen.

Weerwind stelt dat veel VvE’s die mogelijkheid niet hebben opgenomen in hun statuten. "Daarom is in het wetsvoorstel de mogelijkheid opgenomen om een volledig digitale vergadering mogelijk te maken tenzij de statuten dit uitsluiten." Wel moeten de VvE-leden de persoon die de vergadering bijeenroept wel machtigen om dit in hybride of volledig digitale vorm te laten plaatsvinden.

Technisch minder vaardig

De minister reageerde op Kamervragen van de PvdA over het wetsvoorstel en of er ook rekening met technisch minder vaardige VvE-leden wordt gehouden. "De huidige wetgeving waarborgt de mogelijkheid tot fysieke deelname aan een algemene ledenvergadering", laat Weerwind daarop weten. VvE-leden moeten het bestuur eerst machtigen voor het houden van een hybride of volledig digitale vergadering.

"Het afgeven van een machtiging zorgt ervoor dat de vereniging in dialoog moet treden met de leden om hun instemming te verkrijgen. Op deze wijze kunnen ook technisch minder vaardige appartementseigenaren en leden die wensen fysiek aan de vergaderingen deel te nemen hun standpunt laten horen en kunnen de leden gezamenlijk een oplossing zoeken, bijvoorbeeld door te kiezen voor een hybride vergadering", voegt de minister toe.

Die laat aanvullend weten dat ook bij een volledig digitale vergadering de mogelijkheid blijft bestaan voor leden die niet willen of kunnen deelnemen om hun stem via een volmacht uit te brengen. Het wetsvoorstel is vorige maand in consultatie gegaan en moet nog door de Tweede Kamer worden behandeld. Het publiek kan nog tot 6 februari op het voorstel reageren.