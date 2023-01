DNB: 2,6 miljoen Nederlanders worstelen met digitaal bankieren

2,6 miljoen Nederlandse volwassenen worstelen met digitaal bankieren, zo stelt De Nederlandsche Bank (DNB) op basis van eigen onderzoek. Het gaat dan om zaken als internetbankieren, betalen in een webwinkel of het openen van een bankrekening. Zo’n 400.000 mensen van 18 jaar en ouder hebben het betalen van rekeningen en het doen van overige bankzaken volledig uit handen gegeven. Het gaat vaak om ouderen en laagopgeleiden die als gevolg van de digitalisering voor hun bankzaken geheel afhankelijk zijn van hun partner of een ander familielid, zo stelt DNB.

Mensen lopen op allerlei vlakken tegen problemen aan. "De spraakfunctie bij mobiel bankieren kan niet goed overweg met de grote hoeveelheid informatie en (overbodige) reclame in sommige mobiel bankieren apps; alles wordt opgelezen, waardoor het voor zeer slechtziende of blinde gebruikers moeilijk is om de relevante informatie te achterhalen", aldus De Nederlandsche Bank over de problemen waar slechtziende mensen mee te maken hebben.

Het verdwijnen van geldautomaten en de sluiting van bankfilialen waar contant geld opgenomen kan worden is een knelpunt voor minder mobiele mensen. Voor mensen met een laag inkomen is het belangrijk dat ze kleine coupures kunnen opnemen. Zo geven deelnemers uit diverse groepen aan dat ze behoefte hebben aan biljetten van vijf en tien euro in de geldautomaat.

Als de digitalisering van het betalingsverkeer doorzet en traditionele vormen van betalen, zoals met contant geld en papieren overschrijvingsformulieren, verder onder druk komen te staan, dreigt volgens DNB de toegankelijkheid van het betalingsverkeer voor steeds meer mensen in Nederland in het geding te komen. "Het behoud van fysieke contactpunten van de bank en haar medewerkers en de mogelijkheid tot het eenvoudig krijgen van telefonisch contact in plaats van een chatbot is van groot belang", concludeert DNB.

De banken zeggen in een reactie dat ze garanderen dat niet-digitale klanten gebruik kunnen blijven maken van niet-digitale basisbankdiensten, zolang als dat nodig is. Belangenorganisaties zoals de Consumentenbond en ouderenbond ANBO zijn blij met de toezegging. "Maar dat mag niet tot extra kosten voor deze doelgroep leiden. Consumenten mogen niet financieel gestraft worden omdat ze niet mee kunnen met de digitalisering", zo waarschuwen ze.