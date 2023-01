ACM: veel webwinkels manipuleren door middel van dark patterns

Veel webwinkels maken gebruik van zogenaamde dark patterns om mensen te manipuleren, zo blijkt uit onderzoek van Europese consumententoezichthouders, waaronder de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ACM gaat nu ook een vervolgonderzoek doen naar Nederlandse webshops en het gebruik van dark patterns. Dit zijn bijvoorbeeld knoppen, kleuren en teksten waarmee bedrijven gebruikers een bepaalde kant op duwen, bijvoorbeeld om meer persoonsgegevens af te staan of aankopen te doen.

Voor het onderzoek bekeken de Europese toezichthouders 399 webwinkels die diverse producten zoals kleding en elektronica aanbieden. Uit het onderzoek bleek dat 148 websites ten minste drie verschillende soorten dark patterns vertoonden. "Hiernaar wordt vervolgonderzoek gedaan", aldus de ACM. Voor de Nederlandse consumententoezichthouder staat onderzoek naar de manier waarop webshops inspelen op consumentengedrag dit jaar centraal.

Onder de dark patterns die webwinkels toepassen zijn zogenaamde aftelklokken, het verbergen van belangrijke informatie en klanten zo navigeren dat ze bepaalde keuzes maken. Het gaat dan om zaken als het afsluiten van abonnementen of het kiezen van duurdere producten of bezorgopties. "Ons onderzoek laat zien dat bijna veertig procent van de webwinkels manipulatieve werkwijzes toepast om misbruik van de kwetsbaarheid van consumenten te maken of ze te misleiden. Dit gedrag is duidelijk verkeerd en in strijd met consumentenbescherming", zegt Eurocommissaris voor justitie, Didier Reynders. Hij roept nationale toezichthouders op om tegen het gebruik van dark patterns op te treden.