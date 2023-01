Metasploit Framework 6.3 is uit met Kerberos- en Active Directory-aanvallen

Securitybedrijf Rapid7 heeft Metasploit Framework 6.3 uitgebracht waarin Kerberos- en Active Directory-aanvallen centraal staan. Metasploit is een opensourceframework voor het testen van de beveiliging van systemen en netwerken en is erg geliefd bij penetratietesters en securityprofessionals. Het bevat allerlei modules en exploits waarmee er misbruik van kwetsbaarheden kan worden gemaakt.

Metasploit 6.3 is vooral bedoeld om Active Directory- en Kerberos-gebaseerde aanvallen te stroomlijnen. Kerberos is een authenticatieprotocol dat vaak wordt gebruikt om gebruikers of hosts in Windowsomgevingen te verifiëren. Het is ook het authenticatieprotocol gebruikt in Active Directory-implementaties. Duizenden organisaties en bedrijven wereldwijd maken gebruik van Active Directory om gebruikersgroepen en rechten te definiëren en netwerkvoorzieningen beschikbaar te maken.

Zowel Kerberos als Active Directory zijn volgens Rapid7 al vele jaren een geliefd doelwit van zowel pentesters als aanvallers. Daarom is besloten om in Metasploit 6.3 aanvallen die zich hierop richten te stroomlijnen. Zo is het nu mogelijk om gebruikers bij meerdere diensten via Kerberos te authenticeren en meerdere "attack chains" via nieuwe modules uit te voeren. In de aankondiging geeft Rapid7 ook verschillende voorbeelden van hoe de nieuwe modules zijn te gebruiken.