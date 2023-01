Australische politie adviseert ouders om foto's van kinderen deels te blurren

Ouders die foto's van hun kinderen op internet plaatsen zouden persoonlijke informatie, zoals straatnamen, schoollogo's en andere identificerende zaken, moeten blurren, zo adviseert de Australische politie. Daarnaast moeten socialmedia-accounts zo worden ingesteld dat online geplaatste foto's niet voor iedereen toegankelijk zijn, maar alleen voor bekenden.

"Zorg ervoor dat de achtergrond in foto's of video's niet je adres of locatie prijsgeven", zo luidt het advies van de Australian Federal Police. Ook wordt afgeraden om de locatie via social media openbaar te maken. Om ouders te laten zien hoe ze de foto's van hun kinderen kunnen blurren en bewerken heeft de Australische politie ook een aparte video gemaakt. "Elke informatie, hoe onschuldig ook, kan het eenvoudiger voor delinquenten maken om een profiel te bouwen", zegt adjunct-politiecommissaris Hilda Sirec.

"Als je afbeeldingen van je kinderen op internet deelt, controleer dan je privacy-instellingen op social media om de hoeveelheid persoonlijke informatie die met anderen wordt gedeeld te beperken", gaat Sirec verder. Daarnaast worden scholen opgeroepen om na te denken over de foto's die ze op hun socialmediapagina's plaatsen en wie die allemaal kunnen bekijken.