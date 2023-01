ICO: Britse scholen kunnen gezichtsherkenning als betaalmethode gebruiken

Britse scholen kunnen leerlingen via gezichtsherkenning voor schoollunches laten betalen, zo heeft de Britse privacytoezichthouder ICO geoordeeld. Eind 2021 werd er in verschillende scholen in Schotland getest waarbij leerlingen door middel van gezichtsherkenning voor hun lunch konden betalen. Leerlingen moesten een maaltijd kiezen en konden vervolgens door naar een camera te kijken afrekenen. Dit zou een tijdswinst van vijf seconde per leerling moeten opleveren.

Kort na de aankondiging liet de ICO weten dat het de scholen zou benaderen en pleitte voor minder indringende oplossingen. De school gebruikte voorheen een systeem dat met pincodes werkte. Het contactloze systeem zou volgens de leverancier sneller en gezien corona veiliger zijn. Na de ontstane ophef besloten de scholen om het oude betaalsysteem weer te gebruiken.

Nu ruim een jaar later is de ICO met een verdere reactie op het gebruik van gezichtsherkenning in schoolkantines gekomen. Daarin stelt de privacytoezichthouder dat de implementatie van de Schotse scholen waarschijnlijk in strijd met de Britse privacywetgeving was. Toch oordeelt de ICO dat gezichtsherkenning met de juiste waarborgen wel in schoolkantines is te gebruiken. Het gaat dan om het toepassen van zaken als dataminimalisatie, datanauwkeurigheid en juiste juridische grondslag.

"Nieuwe technologieën zoals gezichtsherkenningstechnologie kunnen voordelen en efficiëntie bieden, maar het gebruik is vanuit een databeschermingsstandpunt niet zonder risico. Dat risico wordt vergroot wanneer de data van kinderen wordt verwerkt", aldus de ICO.