Nederlanders nemen vaker en meer contant geld op bij geldautomaat

Nederlanders nemen vaker en meer contant geld op bij geldautomaten, zo stelt Betaalvereniging Nederland. Zowel het aantal geldopnames als het totaal opgenomen bedrag kende vorig jaar na een jarenlange daling weer een flinke stijging. Het gebruik van papieren acceptgiro’s, die halverwege dit jaar definitief worden afgeschaft, nam verder af. Dat blijkt uit cijfers die Betaalvereniging Nederland vandaag heeft gepresenteerd.

Het aantal geldopnames steeg in 2022 met acht procent, terwijl het totaal opgenomen bedrag met zelfs dertien procent steeg, naar ruim 26 miljard euro. Betaalvereniging Nederland geeft voor deze toename als mogelijke verklaringen de toegenomen inflatie en het einde van de coronabeperkingen. "Het opheffen van coronabeperkingen in fysieke winkels heeft bijgedragen aan het herstel van betalingen aan de winkelkassa met pinpassen en contant geld. Één op de vijf toonbankbetalingen was vorig jaar contant, net als in 2021", aldus de Betaalvereniging.

Waar het opnemen van contant geld weer in de lift zit, is het gebruik van acceptgiro's verder afgenomen. Eind 2021 maakte betalingsverwerker Currence bekend dat acceptgiro's halverwege dit jaar definitief worden afgeschaft. Sindsdien is het aantal op papier verwerkte acceptgiro’s wederom met ruim dertig procent gedaald, net als in 2021, tot iets meer dan drie miljoen exemplaren in het afgelopen jaar.