ING verlaagt standaard daglimiet mobiel bankieren-app naar 2.000 euro

ING verlaagt de standaard daglimiet in de mobiel bankieren-app van 5.000 euro naar 2.000 euro. Later dit jaar volgt er ook een nieuwe limiet voor Mijn ING. De bank claimt dat dit het lastiger voor oplichters moet maken om "grote financiële schade" aan te richten. Onlangs besloot ook de Rabobank om de limiet voor overboekingen, naar eigen zeggen om fraude tegen te gaan, van 50.000 euro naar 5.000 euro te gaan verlagen.

De nieuwe limiet wordt volgende week woensdag 8 februari door ING ingevoerd en bepaalt het bedrag dat een klant per dag kan overschrijven in de app naar een andere rekening en voor iDeal-betalingen die worden bevestigd met de app. De limiet geldt niet voor overboekingen tussen eigen (spaar)rekeningen, incasso’s of periodieke overboekingen. Voor klanten blijft het mogelijk om zelf de daglimiet in de app aan te passen tot maximaal 50.000 euro.

Bij een verhoging van de limiet in de app gaat de nieuwe limiet vier uur na de bevestiging in. "Dat kan helaas niet sneller, ook niet via de klantenservice of een ING-kantoor. Deze wachttijd bij een limietverhoging is ingevoerd om telefonische oplichting en bankhelpdeskfraude te voorkomen", zo stelt de bank. Een verlaging van de limiet gaat wèl direct in. Later dit jaar introduceert ING één digitale limiet voor de ING App, Mijn ING en de betaalinitiatiedienst.