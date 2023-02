Datalek gemeente Smallingerland door dubbelzijdig gedrukte brieven

Inwoners van het Friese Smallingerland hebben te maken gekregen met een datalek nadat de gemeente dubbelzijdig gedrukte brieven verstuurde. De gemeente wilde 192 inwoners van Smallingerland een brief sturen over hulp bij betalingsachterstanden. Deze brief was bedoeld als één pagina. Door een menselijke fout zijn de brieven echter dubbelzijdig gedrukt, waardoor 96 inwoners hun eigen brief ontvingen, met op de achterkant de brief voor een andere inwoner.

"Omdat gegevens van inwoners bij andere inwoners terecht zijn gekomen is er sprake van een datalek", aldus de gemeente, die ook melding heeft gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast stuurt de gemeente een excuusbrief naar de 192 inwoners en wordt er gesproken met de betrokken gemeentemedewerkers om herhaling in de toekomst te voorkomen. Smallingerland telt 56.000 inwoners.