Minister voor meldplicht die scholen verplicht cyberaanvallen te melden

Minister Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs is voorstander van een meldplicht die scholen verplicht om cyberaanvallen bij het ministerie van Onderwijs te melden. Dat liet de bewindsman weten in reactie op een motie van de VVD die tijdens een debat over digitalisering in het onderwijs werd ingediend door VVD-Kamerlid El Yassini.

Volgens El Yassini worden scholen steeds vaker doelwit van cyberaanvallen, maar is er geen overzicht van alle aanvallen waar scholen mee te maken krijgen. Uit angst voor voor reputatieschade kunnen scholen cyberaanvallen stil houden, aldus het VVD-Kamerlid. Daardoor kunnen andere scholen niet leren van de methodes die de aanvallers gebruikten en zo hun eigen beveiliging verbeteren. Een meldplicht moet hier verandering in brengen, zo stelt het Kamerlid.

Wiersma laat weten dat hij voor een meldplicht is. "Het is belangrijk dat scholen zich ergens kunnen melden als ze te maken krijgen met een hack of een cyberincident." De Tweede Kamer moet nog over de motie stemmen. Vorig jaar werd een Computer Emergency Response Team (CERT) voor het primair en voortgezet onderwijs aangekondigd. Wanneer het CERT operationeel is zal er ook een meldplicht voor cyberincidenten gaan gelden. Scholen moeten incidenten dan verplicht rapporteren.