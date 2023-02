VVD wil weten wanneer oude ict-systemen Belastingdienst zijn vervangen

De VVD heeft staatssecretaris Van Rij van Financiën om opheldering gevraagd over de oude ict-systemen van de Belastingdienst, die de fiscus honderden miljoenen per jaar kosten. Zo wil de partij onder andere weten wanneer de systemen, waarvan sommige uit de jaren 70 van de vorige eeuw stammen, zijn vervangen. Vorige maand meldde NRC dat de Belastingdienst jaarlijks honderden miljoen euro's aan verouderde ict-systemen kwijt is.

Een deel van de gebruikte systemen dateert van de jaren zeventig. Het draaiende houden van deze systemen wordt steeds duurder, maar het overstappen op modernere systemen is al jaren een probleem. Bijna alle tijd, geld en mankracht gaan op aan het in de lucht houden van oude systemen en invoeren van nieuw belastingbeleid, waardoor er te weinig ruimte is voor vernieuwing. Een probleem dat elk jaar groter wordt.

VVD-Kamerleden Idsinga en Rahimi hebben Van Rij om een overzicht gevraagd van de verhouding tussen uitgaven aan onderhoud van bestaande systemen en de modernisering daarvan. "Per wanneer kunnen de ict-systemen uit bijvoorbeeld de jaren 70, of waarvoor geen expertise meer in huis is, worden omgezet in moderne ict-systemen met moderne programmeerta(a)l(en)?", vragen ze verder.

De staatssecretaris moet tevens duidelijk maken waarom de aanbesteding voor het moderniseren van het nieuwe systeem voor de omzetbelasting nog niet is uitgeschreven en wat er wordt gedaan om deze en andere aanbestedingen te versnellen. Verder willen Idsinga en Rahimi een overzicht van de kosten die de Belastingdienst sinds 2010 aan ict heeft uitgegeven, uitgesplitst in interne en externe inhuur. Van Rij heeft drie weken om de vragen te beantwoorden.