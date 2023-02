Parool: politie haalt opnieuw versleutelde chatdienst uit de lucht

De politie heeft opnieuw een versleutelde chatdienst uit de lucht gehaald die populair onder criminelen zou zijn, zo stelt Het Parool op basis van bronnen. Het zou gaan om de versleutelde chatdienst Exclu, maar de politie wil geen reactie tegenover de krant over het nieuws geven. Exclu claimt het "meest geraffineerde communicatieplatform" te bieden, voorzien van end-to-end encryptie en de optie om telefoons op afstand te wissen.

De gebruikers van de dienst bevonden zich, naar verluidt, veelal in het zuiden van Nederland. Bronnen verklaren tegenover Het Parool dat er al tientallen aanhoudingen hebben plaatsgevonden en de "arrestatiegolf" nog gaande is. In het verleden is de politie er vaker in geslaagd om communicatiediensten offline te halen, waaronder Ennetcom, PGPsafe, EncroChat en SkyECC. Afgelopen oktober verstuurden meer dan honderd Nederlandse strafrechtadvocaten een brandbrief waarin ze zeggen zich grote zorgen te maken over het in beslag nemen en kraken van versleutelde communicatiediensten door de politie.