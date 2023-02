Politie haalt versleutelde chatdienst Exclu uit de lucht, kon maanden meelezen

De politie heeft opnieuw een versleutelde chatdienst uit de lucht gehaald die populair onder criminelen zou zijn, zo melden het Openbaar Ministerie en de politie vandaag. Agenten konden maandenlang met berichten die via het platform werden uitgewisseld meelezen. Het gaat om de chatdienst Exclu waarvan het abonnement 130 euro per maand kost. Naar schatting had de app zo’n drieduizend gebruikers waarvan 750 Nederlandstaligen.

Exclu claimt het "meest geraffineerde communicatieplatform" te bieden, voorzien van end-to-end encryptie en de optie om telefoons op afstand te wissen. De gebruikers van de dienst bevonden zich, naar verluidt, veelal in het zuiden van Nederland. Bij een gezamenlijke actie van de Duitse en Nederlandse politie en Europol, waar twaalfhonderd politiemensen aan deelnamen, hebben vanochtend achtenzeventig invallen en doorzoekingen plaatsgevonden. Veertig verdachten zijn aangehouden.

"We hebben vijfenhalve maand kunnen meelezen, vaak zelfs real time, met criminelen die zich onbespied waanden. Het is iedere keer weer opmerkelijk te constateren hoe groot en wijdverbreid de drugshandel is geëxplodeerd en hoe er op cryptotelefoons over wordt gecommuniceerd", zegt recherche-chef Andy Kraag tegenover De Telegraaf.

In het verleden is de politie er vaker in geslaagd om communicatiediensten offline te halen, waaronder Ennetcom, PGPsafe, EncroChat en SkyECC. Afgelopen oktober verstuurden meer dan honderd Nederlandse strafrechtadvocaten een brandbrief waarin ze zeggen zich grote zorgen te maken over het in beslag nemen en kraken van versleutelde communicatiediensten door de politie.

Update

Het Openbaar Ministerie heeft meer informatie over de operatie gegeven, die in september 2020 startte en zich richtte op de eigenaren en beheerders van de versleutelde communicatiedienst. De aanbieders van deze dienst worden ervan verdacht dat ze als criminele organisatie andere criminelen faciliteren. Aanleiding voor het Nederlandse onderzoek was verkregen informatie over de eigenaren en beheerders van de dienst.

Volgens het OM is bij de operatie onder andere de hackbevoegdheid ingezet. Daarnaast heeft de recherche ook traditionele opsporingsmethoden toegepast om gebruikers van de app te kunnen identificeren. Gebruikers van Exclu die zich kunnen beroepen op het wettelijk verschoningsrecht, zoals advocaten, notarissen, artsen of geestelijken, kunnen dit melden. Zij moeten dan hun gebruikersgegevens delen met de politie. Op dit moment zijn de diensten van Exclu niet meer te gebruiken.